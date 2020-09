08.09.2020 ( vor 5 Stunden )



In Australien ist ein Mann bei einem Hai-Angriff an der bei Surfern beliebten Gold Coast getötet worden. Der im Wasser treibende Surfer war beim Eintreffen der Sanitäter bereits seinen Verletzungen erlegen, wie ein Sprecher der Rettungskräfte des Bundesstaates Queensland am Dienstag mitteilte. 👓 Vollständige Meldung