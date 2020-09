12.09.2020 ( vor 3 Stunden )



In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Fernbus in Fahrtrichtung In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Fernbus in Fahrtrichtung Hamburg bei Wöbbelin von der Fahrbahn abgekommen. Es gibt 31 Verletzte. Die Ursache ist noch offen. 👓 Vollständige Meldung