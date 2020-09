Quelle: DPA - vor 1 Stunde



Celle: Auch zweiter Mann stirbt nach mutmaßlichem Überfall 00:55 Celle, 15.09.20: Nach den tödlichen Schüssen in einem Juweliergeschäft in Celle laufen die Ermittlungen weiter. Ein Juwelier soll am Montag bei einem Raubüberfall einen mutmaßlichen Täter erschossen und einen weiteren schwer verletzt haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, starb der...