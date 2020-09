Quelle: DPA - vor 2 Wochen



Mehr als 500 000 Corona-Infektionen in Spanien 01:16 Madrid, 08.09.20: Die Zahl der Corona-Infektionen in Spanien hat die Marke von 500 000 überschritten und liegt damit höher als in jedem anderen westeuropäischen Land. Bei Tests, die innerhalb der vergangenen 24 Stunden durchgeführt worden seien, seien 2440 Neuinfektionen registriert worden,...