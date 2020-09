18.09.2020 ( vor 4 Tagen )



Jahrelanges Studium für einen Doktortitel? Muss nicht sein. Ein bekannter deutscher YouTuber hat in einem Video gezeigt, dass es auch anders geht - er ließ sich einfach seinen neuen Jahrelanges Studium für einen Doktortitel? Muss nicht sein. Ein bekannter deutscher YouTuber hat in einem Video gezeigt, dass es auch anders geht - er ließ sich einfach seinen neuen Titel ausdrucken und in den Personalausweis eintragen. 👓 Vollständige Meldung