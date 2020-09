22.09.2020 ( vor 1 Woche )



Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, läuft gerade eine Razzia bei Clan-Chef Arafat Abou-Chaker in Berlin. Es geht um den Vorwurf der Steuerhinterziehung und der Geldwäsche. 14 Objekte werden derzeit durchsucht, offenbach auch die Villa in Kleinmachnow. Insgesamt seien 300 Beamte im Einsatz - auch das SEK ist beteiligt.