Nicolas Escobar, Neffe des „König des Koks", Pablo Escobar, machte in einer der Immobilien seines Onkels eine außergewöhnliche Entdeckung: In einer Wand fand er 20 Millionen Dollar Bargeld in einer Plastiktüte.