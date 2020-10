Angel with Momo 🐶 Preisverleihung in Stockholm: Deutscher Physiker Reinhard Genzel erhält Nobelpreis https://t.co/OJTMijR2L3 vor 22 Minuten WELT Deutscher Reinhard Genzel erhält Auszeichnung für Forschung zu Schwarzen Löchern https://t.co/3CMUespxPH https://t.co/b5rSKR0U6y vor 27 Minuten Frau Birgit Deutscher Reinhard Genzel erhält Auszeichnung für Forschung zu Schwarzen Löchern https://t.co/bJIyXaG7ml -- Empfo… https://t.co/WbNc5sVcib vor 31 Minuten (((ɹǝdɯ:ɐʞ ƃɹ:oɾ))) Stockholm: Deutscher erhält Physik-Nobelpreis https://t.co/38UjVvTSRL via @derspiegel SENSATION! Ein Deutscher arb… https://t.co/K8V6N4iU35 vor 32 Minuten Anja Feldmann Forschung zu Schwarzen Löchern: Deutscher erhält Physik-Nobelpreis - herzlichen Glückwunsch an Reinhard Genzel https://t.co/cWubr2LGex vor 35 Minuten Ulrike Borngräber Herzlichen Glückwunsch! Stockholm: Deutscher erhält Physik-Nobelpreis https://t.co/oYFFgcLnss via @derspiegel vor 40 Minuten