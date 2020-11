Am 11.11. um 11.11 Uhr ist der Faschingsbeginn 2020 - warum ist das so?

08.11.2020 ( vor 4 Tagen )



Am 11. November Punkt 11.11 Uhr stürmen die Faschingsclubs und Karnevalsvereine die Rathäuser - zumindest in normalen Zeiten. Warum markiert diese Schnapszahl den Faschingsbeginn? Darum ranken sich etliche Mythen.