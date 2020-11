liebes engelchen RT @DariusDjawadi: Morgen ist Freitag der 13. im November. Auf den Tag genau 8 Monate nach Freitag dem 13. im März, als der erste Lockdown… vor 47 Sekunden Feuerwehr Neuss RT @vfdb_ev: Am Freitag, dem 13. November, ist Rauchmeldertag. Wir gratulieren der Initiative „Rauchmelder retten Leben“ zum 20-jährigen Be… vor 6 Minuten Rene Schuhmacher RT @lbuehl: - Sicherkeit soll kein Privileg für Autolenkende sein! #8to80 Darum: Velodemo am Freitag 13. November ab 17.30 Uhr beim Werdmü… vor 54 Minuten Flugschule Jura Thal Die Höhenflüge von morgen Freitag 13. November finden statt, wir treffen uns um 11:45 in der Flugschule in Matzendorf😀 vor 1 Stunde Darius Djawadi Morgen ist Freitag der 13. im November. Auf den Tag genau 8 Monate nach Freitag dem 13. im März, als der erste Lock… https://t.co/vKSJ3qgmp7 vor 1 Stunde up-and-coming Das Boot - Die Serie - Headautor Johannes W. Betz beim up-and-coming-#Drehbuchfestival! "Aufgetaucht" am Freitag, 2… https://t.co/W8TF5aIPvE vor 1 Stunde