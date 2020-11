22.11.2020 ( vor 7 Stunden )



Tödliches Ende einer Tour: Ein 20-Jähriger starb, weil der Akku an seinem Elektrofahrrad nicht mehr funktionierte. Deshalb wollte er sein Ziel zu Fuß erreichen, aber aufgrund der niedrigen Temperaturen kam er dort nie an. Tödliches Ende einer Tour: Ein 20-Jähriger starb, weil der Akku an seinem Elektrofahrrad nicht mehr funktionierte. Deshalb wollte er sein Ziel zu Fuß erreichen, aber aufgrund der niedrigen Temperaturen kam er dort nie an. 👓 Vollständige Meldung