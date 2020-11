22.11.2020 ( vor 5 Tagen )



In der Stadt Meckenheim nahe Bonn ist ein Mann von der Polizei überwältigt worden. Er soll zuvor immer wieder Schüsse mit einer Pistole abgegeben haben. Zahlreiche Polizisten waren „teilweise schwer bewaffnet in den Straßen".