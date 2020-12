Musiksalon Nr. 25: Was Nina Stemme und Jonas Kaufmann verschweigen Im Streaming-Dienst der Wiener Staatsoper gibt man heute Puccinis Fanciulla del West. Anmerkungen zu den verschiedenen Versionen des Liebesduetts: Die Stars der...

DiePresse.com vor 6 Stunden - Oesterreich





Schock-Fall in Schweden - Mutter soll Sohn fast 30 Jahre lang von Außenwelt isoliert und eingesperrt haben In Schweden steht eine 70-jährige Frau unter Verdacht, ihren Sohn jahrzehntelang isoliert zu haben. Die Zeitung "Expressen" berichtete am Montagabend, eine...

Focus Online vor 9 Stunden - Vermischtes