04.12.2020 ( vor 12 Stunden )



Die Weltgesundheitsorganisation schlägt Alarm: Weil sich derzeit immer mehr Menschen mit einem schlimmen Ohrwurm-Virus infizieren, empfiehlt die WHO, in Geschäften die Ohren fest bedeckt zu halten. Die Weltgesundheitsorganisation schlägt Alarm: Weil sich derzeit immer mehr Menschen mit einem schlimmen Ohrwurm-Virus infizieren, empfiehlt die WHO, in Geschäften die Ohren fest bedeckt zu halten. 👓 Vollständige Meldung