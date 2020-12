09.12.2020 ( vor 1 Woche )



Für Ethel Jean Murdoch aus Coventry war es ein "überwältigender Tag". Als eine der ersten in Großbritannien erhielt die 95-Jährige die Für Ethel Jean Murdoch aus Coventry war es ein "überwältigender Tag". Als eine der ersten in Großbritannien erhielt die 95-Jährige die Corona Impfung . Nun darf sie endlich Ur-Ur-Enkel James in die Arme schließen, der bereits im August zur Welt kam. 👓 Vollständige Meldung