Corona-News: US-Experte Fauci: Herdenimmunität bis Herbst In den USA gibt es so viele Corona-Fälle, wie in keinem anderen Land. US-Seuchenexperte Fauci geht durch den Impfstart von einer Immunität in etwa neun Monaten...

t-online.de vor 3 Tagen - Deutschland





Bergwacht rettet Gleitschirmflieger aus Baumkrone Die Bergwacht hat im Landkreis Esslingen einen Gleitschirmflieger von einer Baumkrone geholt. Der Mann sei am Mittwoch direkt nach dem Abheben am Startplatz...

t-online.de vor 3 Tagen - Deutschland