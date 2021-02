"The Masked Singer" ist zurück - Die erste Show der vierten Staffel begeisterte bereits die Fans. Der Promi im Schweinekostüme wurde sogar schon enttarnt, doch...

Die erste Show der vierten Staffel von "The Masked Singer" ist erfolgreich über die Bildschirme geflimmert. Der Promi im Schwein wurde bereits enttarnt, doch...

Oh Gott, jetzt pflanzen sich die Masken sogar fort? Wer steckt dieses Mal in den verrückten Kostümen? „The Masked Singer“ geht in eine neue Runde – und erzeugt gleich in der ersten Folge ganz komische...

Welt Online vor 2 Tagen - Top