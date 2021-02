21.02.2021 ( vor 3 Stunden )



Erstmals sind in Russland Menschen an dem neuen Subtyp H5N8 der Vogelgrippe erkrankt. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist den russischen Behörden bisher aber noch nicht bekannt.