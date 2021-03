11.03.2021 ( vor 4 Stunden )



Aufatmen in der Pfalz: Zwei Tage nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus in Weilerbach bei Kaiserslautern hat sich der flüchtige Tatverdächtige laut Angaben der Polizei gestellt.