Quelle: TELESCHAU - vor 6 Tagen



Dümmel, Williams und Co.: Das wussten Sie nicht über die "Die Höhle der Löwen"-Investoren 03:08 In der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" kämpfen Finanzinvestoren um hoffnungsvolle Start-Ups. Doch wie verlief die Karriere von Judith Williams, Ralf Dümmel und Co eigentlich, bevor sie erfolgreiche Unternehmer wurden? Das Video deckt so manches Geheimnis über die Löwen auf.