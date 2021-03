28.03.2021 ( vor 3 Tagen )



Insgesamt 18 Teilnehmer wollten bei "The Biggest Loser" 2021 anfänglich ihre Pfunde verlieren. Wir stellen Ihnen hier in der Übersicht alle Kandidaten der 12. Staffel vor und verraten, wer raus ist. Insgesamt 18 Teilnehmer wollten bei "The Biggest Loser" 2021 anfänglich ihre Pfunde verlieren. Wir stellen Ihnen hier in der Übersicht alle Kandidaten der 12. Staffel vor und verraten, wer raus ist. 👓 Vollständige Meldung