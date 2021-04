Lotto am Samstag, 10.04.2021: Das sind die aktuellen Gewinnzahlen "Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer" – träumen Sie vom Lotto Jackpot? Bei uns finden Sie alle Infos der Lotterie 6aus49 –...

t-online.de vor 4 Tagen - Welt





Sternschnuppen im April - Wann Sie die Lyriden im April am besten beobachten können Lyriden 2021: Rund 180.000 Stundenkilometer schnell rasen Mitte April die Sternschnuppen der Lyriden in die Erdatmosphäre und verglühen am Himmel. Den...

Focus Online vor 5 Tagen - Wissen