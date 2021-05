Saakje B. RT @dpa_live: 🔵 UND SONST SO? Tüftler baut Würzburger Dom aus rund 2,5 Millionen Lego-Steinen https://t.co/WLEzmAQWpk @dpa-Newsblog via @ra… vor 7 Minuten onebit @AlexHoaxmaster ... was fürs Wochenende! 👍🏻 🔵 UND SONST SO? Tüftler baut Würzburger Dom aus rund 2,5 Millionen Lego… https://t.co/kw7VOe3dqz vor 3 Stunden onebit RT @dpa_live: 🔵 UND SONST SO? Tüftler baut Würzburger Dom aus rund 2,5 Millionen Lego-Steinen https://t.co/WLEzmAQWpk @dpa-Newsblog via @ra… vor 3 Stunden Korrekturleser 💉⬆️☣️↘️ @tmigge und @teamlambchop Und das ist schon sein zweites Großprojekt... https://t.co/LrfXNlfQB0 vor 6 Stunden katholisch.de Rund zehn tägliche Arbeitsstunden, sieben Tage die Woche – und das ein halbes Jahr lang: Ein 72-jähriger Tüftler ha… https://t.co/NOiUSngbxv vor 8 Stunden t-online Panorama Tüftler: Würzburger Dom aus rund 2, 5 Millionen Lego-Steinen https://t.co/QUvEfd0LI3 vor 9 Stunden