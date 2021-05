Wetter in Deutschland - Kurzes sommerliches Intermezzo - nur im Westen stürmt es weiter

Quelle: DPA - vor 1 Woche



Kurzes sommerliches Intermezzo - danach Regen und Gewitter 00:45 Offenbach, 08.05.21: Nach einem kühlen Start in den Mai können sich die Menschen in vielen Regionen Deutschlands an diesem Sonntag auf einen sommerlichen Tag freuen. Selbst in den Küstenregionen werde es bei Werten zwischen 19 und 25 Grad angenehm mild. Das teilte der Deutsche Wetterdienst am...