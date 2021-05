18.05.2021 ( vor 6 Stunden )



Horst Lichter ist das Gesicht der Trödelshow "Bares für Rares". Durch die vielen Sendungen geriet er irgendwann in ein Hamsterrad. Ein Besuch im Schweigekloster zeigte ihm neue Wege. Im Interview spricht er unter anderem über seine Harmoniesucht und erklärt, was er an seiner Frau Nada so schätzt.