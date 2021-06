Quelle: DPA - vor 1 Woche



Weidel und Chrupalla sind Spitzenkandidaten-Duo der AfD 00:49 Berlin, 25.05.21: Die AfD wird mit Tino Chrupalla und Alice Weidel an der Spitze in die Bundestagswahl im September ziehen. Der Parteivorsitzende und die Fraktionschefin im Bundestag erhielten bei einer Online-Mitgliederumfrage 71 Prozent der Stimmen, teilte die AfD am Dienstag mit. Auf das zweite...