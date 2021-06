16.06.2021 ( vor 15 Stunden )



Am Rhein in Duisburg ist es nach übereinstimmenden Medienberichten am Mittwoch zu einem schweren Badeunfall gekommen. Drei Mädchen zwischen 13 und 15 Jahren gingen offenbar im Fluss unter – eines musste reanimiert werden, zwei von ihnen werden noch vermisst. Am Rhein in Duisburg ist es nach übereinstimmenden Medienberichten am Mittwoch zu einem schweren Badeunfall gekommen. Drei Mädchen zwischen 13 und 15 Jahren gingen offenbar im Fluss unter – eines musste reanimiert werden, zwei von ihnen werden noch vermisst. 👓 Vollständige Meldung