Am 13. August 2021 startet sie wieder in die neue Saison – die 1. Fußball-Bundesliga der Herren. Alle Termine und Ergebnisse, den gesamten Spielplan,...

Windows-10-Taskleiste plötzlich ganz neu: Beschwerden häufen sich - so werden Sie Wetter & News wieder los Microsoft will die Taskleiste in Windows 10 auffrischen. Ein neues Modul bringt Nachrichten- und Wetter-Infos direkt in die Windows-Taskleiste. Microsoft reicht...

CHIP Online vor 5 Tagen - Computer