Hitzewelle: Warum sterben derzeit so viele Menschen bei Badeunfällen?

20.06.2021 ( vor 2 Stunden )



Mindestens 18 Personen sind allein in der vergangenen Woche in Deutschland ertrunken. Doch warum gibt es aktuell so viele Badeunfälle? Mindestens 18 Personen sind allein in der vergangenen Woche in Deutschland ertrunken. Doch warum gibt es aktuell so viele Badeunfälle? 👓 Vollständige Meldung