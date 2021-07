02.07.2021 ( vor 2 Stunden )



Das Landesgesundheitsamt in Mecklenburg-Vorpommern warnt vor Vibrionen in der Ostsee. Diese vermehren sich aufgrund der hohen Wassertemperaturen. Die Bakterien können für immungeschwächte Menschen gefährlich sein. 👓 Vollständige Meldung