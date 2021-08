05.08.2021 ( vor 3 Stunden )



In Kürze geht die Staffel 2021 von " In Kürze geht die Staffel 2021 von " Promi Big Brother " an den Start. Mit im Container ist: Uwe Abel. Wir stellen Ihnen hier den früheren "Bauer sucht Frau"-Kandidaten näher vor. 👓 Vollständige Meldung