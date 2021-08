WEB.DE News Rettung in Australien geglückt: Buckelwal im Hai-Netz wieder frei https://t.co/sW9WEpGuWi vor 40 Minuten Westdeutsche Zeitung Tierschutz: Rettung in Australien: Buckelwal aus Hai-Netz befreit https://t.co/7t85PtqxUu https://t.co/Qn9TM4ZDRS vor 3 Stunden News Tagelang kämpften Tierschützer in Australien um das Leben eines Buckelwals, aufgeben war für sie keine Option. Jetz… https://t.co/pzSiozKfdS vor 3 Stunden Funke Zentralredaktion Rettung in Australien: Buckelwal aus Hai-Netz befreit https://t.co/6nJlwisHQm vor 5 Stunden StN_News Buckelwal im Hai-Netz wieder frei #Buckelwal #HaiNetz https://t.co/TPG0iXdb0A vor 6 Stunden klatsch-tratsch.de Rettung in Australien: Buckelwal im Hai-Netz wieder frei #Buckelwal https://t.co/xt2g4esLIZ vor 6 Stunden