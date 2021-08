Drama bei "Bauer sucht Frau International" - Calinas Oma starb während Corona-Pandemie: "Sie hat ein Jahr auf mich gewartet" In Kroatien buhlen die Frauen um Pferdewirt Ivica, in Mexiko um Bäuerin Calina. Doch wer verliebt sich am Ende und findet die große Liebe in der TV-Show "Bauer...

Focus Online vor 1 Woche - Kultur