Fränkischer Tag online #Hunde können mit ihrer Nase so einiges. Dass sie jetzt aber auch #Corona erschnuppern können, ist neu. Wie das fun… https://t.co/uaQON9b2Re vor 16 Minuten stern_gesundheit Frankreich: Schnüffelhund statt Schnelltest: Vierbeiner spürt Corona-Infizierte anhand von Schweißproben auf https://t.co/iowNpFHJSQ vor 1 Stunde Christine Point RT @BERLINER_KURIER: Eine Infektion mit dem Coronavirus kann von Hunden erschnüffelt werden. In Frankreich sollen künftig Menschen in Alter… vor 3 Stunden Dewezet Vierbeiner spürt in Frankreich Corona-Infizierte auf https://t.co/GZ42Dxo37g vor 3 Stunden BERLINER KURIER Eine Infektion mit dem Coronavirus kann von Hunden erschnüffelt werden. In Frankreich sollen künftig Menschen in Al… https://t.co/jvIPTodx8B vor 3 Stunden klatsch-tratsch.de Vierbeiner spürt in Frankreich Corona-Infizierte auf #Corona #Covid-19 https://t.co/YuZPpvtWD6 vor 5 Stunden