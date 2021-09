17.09.2021 ( vor 1 Tag )



Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11.022 Corona-Neuinfektionen. Die bundesweite Inzidenz sinkt am vierten Tag in Folge auf 74,7. Ein Überblick in Zahlen und Grafiken. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11.022 Corona-Neuinfektionen. Die bundesweite Inzidenz sinkt am vierten Tag in Folge auf 74,7. Ein Überblick in Zahlen und Grafiken. 👓 Vollständige Meldung