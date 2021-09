LeeLou 🏳️‍🌈🏳️‍🌈 Ich bitte Euch inständig, Euch noch einmal Gedanken über das richtige Verhalten bei einem Raubüberfall an einer Tan… https://t.co/rNVbqA3KMB vor 3 Stunden Jutta M. Brandt EIN MANN ....????? Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz: Bewaffneter erschießt Angestellten einer Tankstelle https://t.co/3XydbgSWmq vor 6 Stunden MSN Deutschland Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz: Bewaffneter erschießt Angestellten einer Tankstelle https://t.co/2EBJfIBsp9 vor 6 Stunden Mario Gericke Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz: Bewaffneter erschießt Angestellten einer Tankstelle https://t.co/oGWydy2y4j vor 6 Stunden Gerde Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz: Bewaffneter erschießt Angestellten einer Tankstelle https://t.co/RPyDPFutyJ vor 7 Stunden Gnutiez https://t.co/HwjWu2TUQJ spiegelonline hat eine Headline geändert. Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz: Mann erschie… https://t.co/woPL8Mmmtm vor 7 Stunden