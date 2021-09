21.09.2021 ( vor 2 Tagen )



Auf der kroatischen Insel Krk entdeckt ein Fischer am Wochenende eine ältere Frau, die um Hilfe ruft. Er findet sie mit teilweise blutigen Verletzungen in einer schwer zu erreichenden Bucht. Viele spitze Felsen ragen an dieser Stelle der Insel aus dem Wasser. Auf der kroatischen Insel Krk entdeckt ein Fischer am Wochenende eine ältere Frau, die um Hilfe ruft. Er findet sie mit teilweise blutigen Verletzungen in einer schwer zu erreichenden Bucht. Viele spitze Felsen ragen an dieser Stelle der Insel aus dem Wasser. 👓 Vollständige Meldung