Die Musikshow "The Voice" geht in die neue Staffel: Sarah Connor und Johannes Oerding sind neu dabei. Die Comeback-Kandidaten coacht eine Frau, die beim #FreeESC...

Wer kann neben Sarah Connor bestehen? Mark Forster, Nico Santos und Johannes Oerding erklären die deutsche Soulqueen zur "The Voice"-Favoritin The Voice of Germany: Unterföhring (ots) - 6. Oktober 2021. Welcher Coach gewinnt in diesem Jahr "The Voice of Germany"? Vor dem Start der Erfolgsshow am...

Presseportal vor 1 Tag - Pressemitteilungen