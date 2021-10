Die Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit kann die innere Uhr durcheinander bringen. Sensible Menschen und Kinder können Schwierigkeiten mit dem Schlaf...

Schwalmstadt-Treysa (dpa/tmn) - Eine langsame Umgewöhnung kann Eltern und Kindern die Zeitumstellung am 31. Oktober erleichtern. "Einfach sukzessive etwas...

Auf Sat.1 läuft am 12.11.2021 die Show "Helene Fischer – Ein Abend im Rausch". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Wie läuft die Übertragung im Stream? Gibt es...

„Es ist nach wie vor unberechenbar, wie der Vulkan sich verhält“ Der Vulkan auf der spanischen Ferieninsel La Palma spuckt nun seit genau einem Monat Asche, Rauch und Lava. Wann hört die Tortur für die Inselbewohner auf? Es...

Welt Online vor 6 Tagen - Vermischtes