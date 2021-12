22.12.2021 ( vor 2 Stunden )



Das Dschungelcamp 2022 wird nicht in Australien, sondern in Südafrika produziert. Wie gewohnt führen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich durch die Show. Wir stellen Ihnen die beiden Moderatoren von "IBES" hier vor. Das Dschungelcamp 2022 wird nicht in Australien, sondern in Südafrika produziert. Wie gewohnt führen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich durch die Show. Wir stellen Ihnen die beiden Moderatoren von "IBES" hier vor. 👓 Vollständige Meldung