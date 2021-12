Garion Coyote Totes Baby vor Entsorgungsbetrieb in Halle gefunden – Todesursache unklar https://t.co/CSsybO0Ani vor 2 Stunden Gnutiez https://t.co/06bURh0vCt zeitonline hat eine Headline geändert. Kriminalität: Totes Baby an Wertstoffhof gefunden:… https://t.co/rcuk9ZkaGM vor 5 Stunden DNN Totes Baby vor Entsorgungsbetrieb in Halle gefunden – Todesursache unklar https://t.co/ZRlIUfwF7C vor 5 Stunden André Verzaal RT @FOCUS_Eil: Todesursache unklar: Totes Baby am Zaun von Entsorgungsbetrieb in Halle gefunden https://t.co/57SLDzk3Rk vor 5 Stunden Hans-Jürgen Lindemann RT @focusonline: Todesursache unklar: Totes Baby am Zaun von Entsorgungsbetrieb in Halle gefunden https://t.co/FYG6efybvU vor 7 Stunden Susi Glück Totes Baby am Zaun von Entsorgungsbetrieb in Halle gefunden https://t.co/9YwD528b5t via @SquidAppDE vor 7 Stunden