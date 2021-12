Claus Klebers Abschied vom ZDF-"heute journal" in letzter Ausgabe 2021 / Christian Sievers startet am 10. Januar 2022 als Nachfolger ZDF: Mainz (ots) - Nach fast zwei Jahrzehnten moderiert Claus Kleber am Donnerstag, 30. Dezember 2021, 21.45 Uhr, zum letzten Mal das "heute journal" im ZDF. Er...

Presseportal vor 2 Tagen - Pressemitteilungen