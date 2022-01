Corona-Regeln in Österreich: Lockdown für Ungeimpfte und Sperrstunde

spetznuts @DennisKBerlin Da fragt man sich, wie viel IQ darf man höchstens haben um zu glauben, es könnte nur das Personal vo… https://t.co/48kaWZioJZ vor 16 Stunden Andreas Schwanzer 🇦🇹 "Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wünscht sich vor dem kommenden Corona-Gipfel in Österreich „konsequent… https://t.co/p298GZim5m vor 2 Tagen Renate Götz RT @merkur_de: Omikron in Österreich jetzt dominant: Corona-Gipfel steht an - „sehr rasche Veränderungen“ erwartet https://t.co/4H4aNHCcXj vor 2 Tagen Merkur.de Omikron in Österreich jetzt dominant: Corona-Gipfel steht an - „sehr rasche Veränderungen“ erwartet https://t.co/4H4aNHCcXj vor 3 Tagen