16.01.2022 ( vor 1 Woche )



Ein Vulkanausbruch im Südpazifik-Inselstaat Tonga hat Tsunami-Warnungen in mehreren Weltregionen ausgelöst. Es kam zu Flutwellen in Japan und den USA und Alarm in Südamerika und Neuseeland