Festnahme in Düsseldorf: Zwei Männer sollen auf einem Hotelschiff eine Geflüchtete vergewaltigt haben. Ob es sich bei der Frau um eine Festnahme in Düsseldorf: Zwei Männer sollen auf einem Hotelschiff eine Geflüchtete vergewaltigt haben. Ob es sich bei der Frau um eine Ukrainerin handelt, will die Polizei jedoch nicht bestätigen. Ebenso wie die Nationalität der mutmaßlichen Täter. Das Schiff soll als Unterbringung für Geflohene genutzt werden. 👓 Vollständige Meldung