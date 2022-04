22.04.2022 ( vor 5 Stunden )



Eine Task Force aus Polizisten, Steuerfahndern und Staatsanwälten in NRW hat illegale Geldströme in dreistelliger Millionenhöhe aufgespürt. Wie lange dauert es, an das kriminelle Geld heranzukommen?