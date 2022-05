Trotz Krieg - Auch die Ukraine nimmt in diesem Jahr am ESC teil – und gilt bereits als Favorit Seit Wochen herrscht in der Ukraine ein grausamer Krieg. Dennoch nimmt das Land am diesjährigen Eurovision Song Contest teil – und hat für viele schon jetzt...

Focus Online vor 3 Tagen - Kultur





ESC 2022: Warum ist Australien dabei? Eurovision Song Contest: Der Name klingt so, als würden nur europäische Länder teilnehmen. Doch auch aus Australien kommt ein Künstler zum ESC 2022. Warum...

Augsburger Allgemeine vor 3 Tagen - Vermischtes