9-Euro-Ticket: Kam es in Nürnberg zum Ansturm? Seit heute gilt das 9-Euro-Ticket. Kam es in Nürnberg zum Ansturm? Auf welchen Strecken die VAG die Taktung und Kapazitäten erhöhen will. Volle Züge, Chaos...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland