12.06.2022 ( vor 2 Tagen )



Doppelt getraut hält besser: Fußballprofi Kevin-Prince Boateng hat seine Verlobte in Italien geheiratet. Und dazu noch im digitalen Metaverse in einer ulkigen Mondlandschaft. Doppelt getraut hält besser: Fußballprofi Kevin-Prince Boateng hat seine Verlobte in Italien geheiratet. Und dazu noch im digitalen Metaverse in einer ulkigen Mondlandschaft. 👓 Vollständige Meldung