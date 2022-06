17.06.2022 ( vor 8 Stunden )

Der franz ösische Filmstar Jean- Louis Trintignant ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie am Freitag mit. Trintignant spielte in etwa 160 Filmen und Theaterstücken, darunter in „Ein Mann und eine Frau“ von Claude Lelouch und in Michael Hanekes Drama „Liebe“.